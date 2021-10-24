Правительство отклонило законопроект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний
Российское правительство отклонило законопроект о введении уголовной ответственности для политических деятелей за невыполнение предвыборных обещаний
Российское правительство отклонило законопроект о введении уголовной ответственности для политических деятелей за невыполнение предвыборных обещаний.
В отзыве кабмина на законопроект говорится, что выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. Однако формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием «неконкретизированных оценочных формулировок» может привести к произвольному правоприменению данного закона.
В правительстве также отметили, что авторы законодательной инициативы не привели никаких данных, которые бы обосновывали «криминализацию невыполнения предвыборных обещаний».
Законопроект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний подготовил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Он предлагает наказывать политиков-пустословов штрафами в размере от 100 до 300 тысяч рублей.