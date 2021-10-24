В Петербурге пятерых медиков задержали за фиктивную вакцинацию против COVID-19
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали пятерых медиков, которые оформляли сертификаты о вакцинации против коронавируса без прививки
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали пятерых медиков, которые оформляли сертификаты о вакцинации против коронавируса без прививки.
По данным ГУ МВД по региону, за денежное вознаграждение сотрудники медицинского учреждения вносили в базу данных сведения о якобы сделанной прививке, а саму вакцину уничтожали.
В отношении медработников возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
«Фонтанка» со ссылкой на данные полиции уточняет, что фиктивная вакцинация против коронавируса проводилась в поликлинике при Первом меде (Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова).
По версии следствия, врач и медсестры получили от 12 граждан взятки на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за фиктивную вакцинацию. «Фонтанка» сообщает, что общий размер взятки составил 300 тысяч рублей.