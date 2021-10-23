Власти США предварительно одобрили вакцинацию детей от 5 до 10 лет против COVID-19
Власти США предварительно одобрили вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщили в американском управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов
Власти США предварительно одобрили вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщили в американском управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов.
26 октября профильный комитет регулирующего органа рассмотрит вопрос о широком применении препарата Pfizer и BioNTech для вакцинации детей. Тогда же может быть официально принято решение о начале прививочной кампании среди детей.
В материалах управления отмечается, что применение вакцины может в редких случаях иметь побочные эффекты, касающиеся работы сердца, но в целом препарат одобрен к применению. Американские специалисты отметили, что польза от вакцины в несколько раз превышает ее потенциальный вред.
Ранее власти США одобрили вакцинацию против COVID-19 среди детей старше 12 лет. В американских школах прививка от коронавируса может стать обязательной.