Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. В Россию его экстрадировать не будут
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, задержанный в Черногории по запросу российских правоохранителей в начале октября, получил политическое убежище в этой стране
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, задержанный в Черногории по запросу российских правоохранителей в начале октября, получил политическое убежище в этой стране.
Местное издание Pobedja сообщает, что в связи с получением политического убежища бизнесмен был отпущен из экстрадиционного изолятора, где он ждал решения вопроса о его выдаче российским властям.
По данным издания, накануне Верховный суд в Подгорице официально утвердил решение Минюста о предоставлении защиты Тельману Исмаилову. Таким образом, запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена останется без удовлетворения.
Напомним, что в России Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева и незаконном обороте оружия.