Московские электробусы признали самым невыгодным общественным транспортом
Гордость Департамента транспорта Москвы – электробусы – оказались самым невыгодным видом общественного транспорта в городе. Такое мнение высказали специалисты Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта
Гордость Департамента транспорта Москвы – электробусы – оказались самым невыгодным видом общественного транспорта в городе. Такое мнение высказали специалисты Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.
Аналитики объединения транспортных предприятий России МАП ГЭТ в ходе оценки различных видов транспорта пришли к выводу, что электробус с зарядкой на конечной станции и с коротким автономным ходом до 50 км (используемая в Москве модель) является «полностью невыгодным» по сравнению с другими видами городского транспорта.
В ходе анализа специалисты оценивали на условном 10-ти километровом маршруте затраты на работу депо (парков), обслуживание инфраструктуры, зарплату водителей, амортизацию и ремонт транспортных средств, выпуск подвижного состава на линию, стоимость топлива и электроэнергии, сообщают «Новые известия».
Исследование показало, что активно продвигаемый главой Дептранса Максимом Ликсутовым «экологичный и инновационный» электробус оказался бесперспективным с точки зрения экономики, поскольку он слишком дорогой в эксплуатации. Так, электробус дороже троллейбуса как минимум на 31%, дороже автобуса при низких потоках на 37%, а трамвая – на 51%.
Классические виды контактного транспорта - трамвай и троллейбус – остаются на сегодняшний день самыми выгодными видами городского транспорта. При этом в Дептрансе утверждали, что эксплуатация электробуса обходится на 10% дешевле троллейбуса.