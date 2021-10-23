Один из двойников Бориса Вишневского после выборов вернул свое настоящее имя
Один из двойников депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского после выборов вернул свои настоящие имя и фамилию. Теперь он снова – муниципальный депутат Виктор Быков
Один из двойников депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского после выборов вернул свои настоящие имя и фамилию. Теперь он снова – муниципальный депутат Виктор Быков.
В интервью порталу «Закс.ру» политик сообщил, что сменить имя и фамилию на «Борис Вишневский» перед сентябрьскими выборами было его личным решением. «Я сделал это, чтобы показать, что, кроме критиков, есть еще другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив», - заявил мундеп.
Быков также признался, что отрастил бороду и изменил прическу, чтобы быть внешне похожим на депутата Закса Бориса Вишневского.
Напомним, что в выборах в Петербурге помимо настоящего Бориса Вишневского участвовали еще два человека с таким же именем и фамилией. Одного из них до выборов звали Виктор Быков, а второго – Алексей Шмелев. Накануне голосования оба двойника отрастили бороды и стали внешне очень похожи на Бориса Лазаревича Вишневского. При этом избирательная комиссия северной столицы отклонила жалобу депутата на бюллетени с его двойниками.