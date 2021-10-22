Росмолодежь в разгар пандемии коронавируса запланировала патриотический форум на 5 тысяч человек
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в разгар четвертой волны коронавируса запланировало проведение патриотического форума с участием 5 тысяч человек
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в разгар четвертой волны коронавируса запланировало проведение патриотического форума с участием 5 тысяч человек.
Организация «Всероссийского патриотического форума» обойдется Росмолодежи в 44 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Мероприятие запланировано с 9 по 12 декабря в Подмосковье с участием 5 тысяч человек, в числе которых должны быть 45 спикеров и экспертов, более 20 «почетных гостей» и более 20 журналистов. В рамках форума также запланировано вручение премии «Патриот».
Примечательно, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса патриотический форум Росмолодежи проходил в онлайн-формате. в этом году ведомство планирует провести очное мероприятие, хотя в России ежедневно бьются рекорды по количеству новых заражений коронавирусом и смертности.