«Новая газета» сообщила о фабрикации террористических дел против мигрантов
Сотрудники МВД составляют в отношении приезжих граждан административные протоколы о нарушении общественного порядка, неуважения к обществу и использовании нецензурной брани. При этом судьи при вынесении решений основывались исключительно на рапортах полицейских
«Новая газета» раскрыла схему фабрикации полицейскими административных дел в отношении мигрантов, после которых они становятся фигурантами дел по террористическим статьям.
По данным издания, сотрудники МВД составляют в отношении приезжих граждан административные протоколы о нарушении общественного порядка, неуважения к обществу и использовании нецензурной брани. При этом судьи при вынесении решений основывались исключительно на рапортах полицейских.
Журналисты «Новой» изучили судебные акты на предмет совпадения фамилий и инициалов тех, кого неоднократно арестовывали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, с фамилиями и инициалами тех, кто позже становился фигурантами уже уголовных дел. В итоге были установлены 11 мигрантов, которых перед возбуждением уголовных дел неоднократно арестовывали по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении. Еще одна особенность состоит в том, что всех этих людей всегда задерживали неподалеку от зданий ОВД.
Так, Рамазона Давлатова с середины декабря 2017 года по начало января он был арестован по обвинению в участии в деятельности террористической организации.
Билолдина Паттаева в 2020 году дважды задерживали за хулиганство и неповиновение полицейским, а теперь он находит в СИЗО по статье об участии в деятельности террористической организации. в апреле 2021 года суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Гражданина Киргизии Таланта Онурова с инвалидностью по слуху четвертой степени задержали в октябре 2019 года дважды арестовывали за якобы мелкое хулиганство, а в ноябре обвинили в организации террористической деятельности. В феврале 2019 года его приговорили к 7 годам за призывы к терроризму в интернете.
«Новая газета» полагает, что имена этих людей совпадают с фамилиями «террористов» и «экстремистов» из отчетов ФСБ России и Центра «Э» МВД об их эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.