Смоленский суд признал незаконным увольнение из-за отказа сотрудников делать прививку от COVID-19
В Смоленске суд вынес прецедентное решение о незаконности отстранения от работы гражданина из-за его отказа делать прививку против коронавируса. Суд постановил, что мужчину ошибочно отнесли к сфере деятельности, на которую распространяется обязательная вакцинация
В Смоленске суд вынес прецедентное решение о незаконности отстранения от работы гражданина из-за его отказа делать прививку против коронавируса. Суд постановил, что мужчину ошибочно отнесли к сфере деятельности, на которую распространяется обязательная вакцинация.
В соответствии с решением Заднепровского райсуда Смоленска, работодатель обязан выплатить истцу зарплату за вынужденный «отпуск», а также компенсировать причиненный моральный вред. Правда размер компенсации суд сократил с 50 тысяч до 3 тысяч рублей.
Суд рассматривал жалобу на увольнение слесаря из «Объединенной вагоноремонтной компании», который занимается ремонтом оборудования тепловых сетей. Мужчина отказался делать прививку от коронавируса, после чего был отстранен от работы без сохранения зарплаты. На работу слесаря не пускали почти два месяца.
Суд постановил, что трудовая деятельность заявителя не входит в сферы деятельности, представители которых по действующему законодательству должны пройти обязательную вакцинацию. Следовательно, требование работодателя сделать прививку было незаконным.