22 октября 2021, 15:45
В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах
Глава региона Олег Николаев заявил, что ситуация складывается таким образом, что медицинский кислород в больницах заканчивается. Ближайшая поставка кислорода, необходимого для тяжелых пациентов с коронавирусом, ожидается в лучшем случае через четыре часа
Фото: mobile-business.by
Власти Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки медицинского кислорода в больницах.
Глава региона Олег Николаев заявил, что ситуация складывается таким образом, что медицинский кислород в больницах заканчивается. Ближайшая поставка кислорода, необходимого для тяжелых пациентов с коронавирусом, ожидается в лучшем случае через четыре часа.
Губернатор отметил, что для решения проблемы с кислородом мобилизованы ресурсы соседних с Чувашией регионов, сообщает Znak.com.
Власти также сообщили, что в республике 3 470 коек для ковидных пациентов, а процент свободного коечного фонда на сегодняшний день составляет 4,5%.