Центробанк на фоне растущей инфляции резко повысил ключевую ставку
Центробанк России в пятницу, 22 октября, поднял ключевую ставку сразу на 0,75%. Сейчас она составляет 7,5% годовых. Ключевую ставку регулятор повысил в связи с высокой инфляцией, которая превышает прогноз. ЦБ ожидает ключевую ставку в размере 7,4-7,9%
Центробанк России в пятницу, 22 октября, поднял ключевую ставку сразу на 0,75%. Сейчас она составляет 7,5% годовых.
Ключевую ставку регулятор повысил в связи с высокой инфляцией, которая превышает прогноз. ЦБ ожидает ключевую ставку в размере 7,4-7,9%.
В октябре 2021 года инфляционные ожидания населения достигли максимального уровня за последние пять лет. Такая ситуация провоцирует рост спроса, на фоне которого компаниям легче переносить в цену конечной продукции возросшую в результате конъюнктуры на мировых рынках себестоимость, говорится в официальном заявлении Центробанка.
Отметим, что ЦБ РФ повышает ключевую ставку уже в шестой раз в этом году. Для сравнения, в марте она составляла 4,25% годовых - это самый низкий показатель в истории России. Установленная сегодня ключевая ставка в 7,5% годовых стала максимальной с 2018 года.