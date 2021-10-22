Минюст объявил движение «Голос» инагентом из-за перевода 200 рублей из Армении
Минюст России объяснил включение в реестр иностранных агентов движения в поддержку прав избирателей «Голос» тем, что организация получила два денежных перевода от некой гражданки Армении в размере 200 рублей
Минюст России объяснил включение в реестр иностранных агентов движения в поддержку прав избирателей «Голос» тем, что организация получила два денежных перевода от некой гражданки Армении в размере 200 рублей. Соответствующая информация указана в документах, которые ведомство предоставило в суд, который рассматривает жалобу «Голоса» на включение его в реестр инагентов.
Сопредседатель организации Григорий Мельконьянц со ссылкой на документы сообщил, что летом 2021 года в Минюст поступила информация от Росфинмониторинга, согласно которой «в адрес Фонда содействия правового просвещения населения «Лига избирателей» в апреле были переведены денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей от движения в защиту прав избирателей «Голос», которое получило эти деньги от Манукян Норайр Львовны из Армении.
Григорий Мельконьянц в этой связи отметил, что Норайр в Армении считается исключительно мужским именем и переводится как «новый мужчина». Кроме того, суд отказался вызывать жертвователя на допрос в качестве свидетеля. Одновременно с этим суд проигнорировал заявление «Голоса» о том, что у организации не было банковского счета, на который можно было бы перечислить деньги.
По итогам заседания суд отказался исключать движение «Голос» из реестра иностранных агентов.