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Москва
22 октября 2021, 13:38

В интернете на продажу выставили базу данных автомобилистов из Москвы и Подмосковья

В даркнете появилась в продаже база данных водителей, зарегистрированных в Москве и Московской области в период с 2006 по 2019 год. Всего в этой базе 50 миллионов строк, а стоит она 800 долларов

В интернете на продажу выставили базу данных автомобилистов из Москвы и Подмосковья
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В даркнете появилась в продаже база данных водителей, зарегистрированных в Москве и Московской области в период с 2006 по 2019 год. Всего в этой базе 50 миллионов строк, а стоит она 800 долларов.

В базу попали имена автомобилистов, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и госномера их машин, марки, модели и год постановки транспортного средства на учет.

Журналисты «Коммерсанта» получили от продавца пробную партию личных данных автомобилистов, а при обзвоне некоторые граждане подтвердили актуальность сведений из базы данных.

Продавец в свою очередь заявил, что получил данные автомобилистов из Москвы и Подмосковья от инсайдера в Госавтоинспекции. Эксперты по кибербезопасности считают, что утечка персональных данных могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

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