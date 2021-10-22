22 октября 2021, 12:58
Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фотографии в соцсети
Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) казнили члена национальной молодежной женской сборной Афганистана по волейболу Махаджабид Хакими. Талибы обезглавили спортсменку и разметили фотографии в социальных сетях
Фото: newprospect.ru
Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) казнили члена национальной молодежной женской сборной Афганистана по волейболу Махаджабид Хакими. Талибы обезглавили спортсменку и разметили фотографии в социальных сетях.
Издание New York Post сообщает, что Махаджабид Хакими считалась лучшим игроком Кабульского городского клуба.
Казнь волейболистки состоялась в рамках операции войск «Талибана» по поиску спортсменок в столице Афганистана. Persian Independent пишет, что только две афганские спортсменки смогли покинуть страну после прихода к власти «Талибана», а все остальные рискуют своими жизнями, оставаясь на родине.