22 октября 2021, 12:52
СКР возбудил против Сергея Фургала два новых уголовных дела
Сын бывшего чиновника Антон Фургал сообщил, что его отца обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. Подробности эти дел пока неизвестны. Официально правоохранительные органы данную информацию не комментируют
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала два новых уголовных дела.
Сын бывшего чиновника Антон Фургал сообщил порталу Znak.com, что его отца обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. Подробности эти дел пока неизвестны. Официально правоохранительные органы данную информацию не комментируют.
Ранее, напомним, Сергей Фургал был арестован по обвинению в убийствах бизнесменов, которые были совершены в начале нулевых годов. Политик и многие жители Хабаровского края считают уголовное преследование экс-губернатора политически мотивированным.