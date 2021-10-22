Силовики провели обыски в фирме одноклассника и партнера сына Валентины Матвиенко
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыски у владельцев компании «ВК сервис». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов»
Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыски у владельцев компании «ВК сервис». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов».
По версии следствия, руководства «ВК сервис» с целью уклонения от уплаты налогов использовало стандартную для бизнеса схему в виде привлечения трех номинальных компаний для искусственного увеличения сумм на счетах-фактурах за якобы выполненные работы или покупку материалов. Силовики насчитали 220 млн рублей невыплаченных налогов.
По данным портала 47news, владельцами «ВК сервис» в равных долях являются ООО «Европром» и ООО «Прайм». Обе фирмы сейчас находятся в стадии ликвидации.
«Прайм» на 99% принадлежит Денису Белякову, который приходится одноклассником и деловым партнером сыну спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергею Матвиенко. Ранее Беляков был директором компании «Стрелец-2», которой владел Матвиенко.