22 октября 2021, 11:51
В России обновился рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 и смертности
В России 22 октября обновились рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом и смертности. Так, оперативный штаб сообщает о 1064 умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии
Фото: nevnov.ru
В России 22 октября обновились рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом и смертности.
Так, оперативный штаб сообщает о 1064 умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Всего за минувшие сутки было выявлено 37 141 новый случай заражения коронавирусом. Это также максимальный показатель с февраля 2020 года.
В Москве зарегистрировали 8166 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3233, а в Московской области – 2428.
Напомним, что из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом в России был введен режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В Москве и Подмосковье власти на этот период ввели локдаун.