В результате взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью погибли 16 человек
Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел рано утром 22 октября, когда сотрудники только заступили на работу. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения технологического процесса
В результате взрыва на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области погибли 16 человек.
Источник «Интерфакса» сообщил, что в ходе осмотра территории завода выживших обнаружено не было. При этом в ГУ МЧС по области пока официально подтвердили гибель только семи человек, а в региональном Минздраве сообщили о 15 погибших.
Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел рано утром 22 октября, когда сотрудники только заступили на работу. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения технологического процесса из-за неисправности оборудования или нарушения процесса рабочими.
В результате взрыва и пожара здание цеха было разрушено. Одиночные конструкции сохранились, а внутри здания все выгорело.