Меню
Общество
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
22 октября 2021, 10:11

В Воронежской области кладбища работают на пределе возможностей из-за высокой смертности от COVID-19

В областном правительстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как очень сложная. С начала пандемии в Воронежской области от COVID-19 скончались 6 618 человек

В Воронежской области кладбища работают на пределе возможностей из-за высокой смертности от COVID-19
Фото: vmo24.ru

В Воронежской области кладбища работают на пределе своих возможностей из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса.

В областном правительстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как очень сложная. С начала пандемии в Воронежской области от COVID-19 скончались 6 618 человек. По количеству смертей среди ковидных пациентов область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области и седьмое – по России, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день местные кладбища из-за высокой смертности работают на пределе своих возможностей. Согласно статистике, до 2021 года в месяц на кладбищах областного центра появлялось в среднем 700 захоронений, а с июля 2021 года этот показатель превысил отметку в 1000 захоронений. В октябре на кладбищах появилось 1070 новых захоронений.

Материалы по теме
В России выявили первые случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса AY.4.2
В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Москвичка намерено заразила себя и свою семью коронавирусом, а позже скончалась
Сейчас на главной
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора
кинематограф
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора
Офис шерифа округа Санта-Фе официально подтвердил информацию о происшествии на съемочной площадке. По данным полиции, Алек Болдуин выстрел в оператора из оружия для реквизита
Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» обвинили в педофилии
педофилия
Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» обвинили в педофилии
На заседании Пресненского райсуда Москвы стало известно, что Белостоцкому изменили статью с «Сексуальные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» на «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего»
Имитация вакцинации
вакцина от коронавируса
Имитация вакцинации
В рунете на фоне введения QR-кодов для посещения ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и других общественных мест стали массово появляться сайты-имитации портала «Госуслуги». Эти сайты предлагают фейковые QR-коды о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте
Вчера - враг, завтра - друг
афганистан
Вчера - враг, завтра - друг
Российские власти могут убрать движение «Талибан» из перечня террористических организаций. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай»
В Подмосковье несколько сотрудников прокуратуры лишились работы из-за подписки на ФБК
прокуратура
В Подмосковье несколько сотрудников прокуратуры лишились работы из-за подписки на ФБК
В Московской области несколько сотрудников прокуратуры уволили из-за подписки на аккаунты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Создатели вакцины против коронавируса «Спутник V» получили госнаграды
вакцина от коронавируса
Создатели вакцины против коронавируса «Спутник V» получили госнаграды
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Научного центра имени Гамалеи за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V»
Общество
Россияне массово бронируют туры на период «нерабочих дней»
Россияне начали массово интересоваться турами на период с 30 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим по всей стране, несмотря на рекомендацию властей оставаться в эти дни дома
Россиянка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Россиянка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю
Мэрия Москвы потратит рекордные 25,7 млрд рублей на противогололедные реагенты
противогололедные реагенты
Мэрия Москвы потратит рекордные 25,7 млрд рублей на противогололедные реагенты
Мэрия Москвы выделила рекордную сумму на закупку противогололедных реагентов. Общая стоимость контрактов составляет 25,7 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок
Власти Москвы и Подмосковья ввели мини-локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом
карантин
Власти Москвы и Подмосковья ввели мини-локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом
Власти Москвы и Московской области объявили о введении дополнительных антиковидных ограничений на период с 28 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим
Компании Samsung запретили ввозить в Россию десятки моделей своих смартфонов
смартфоны
Компании Samsung запретили ввозить в Россию десятки моделей своих смартфонов
Российские власти запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить в страну свои смартфоны 61-й модели, включая новейшую Samsung Galaxy Z Flip
Евросоюз рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года
вакцина от коронавируса
Евросоюз рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года
Европейское агентство по лекарственным средствам получило полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» и может одобрить препарат в первом квартале 2022 года
Москвичка намерено заразила себя коронавирусом, а позже скончалась
коронавирус
Москвичка намерено заразила себя коронавирусом, а позже скончалась
Позже у 9-летней девочки развились осложнения – ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать ребенка также переносила болезнь в тяжелой форме, а спустя некоторое время скончалась в больнице
Общество
На Ростовской АЭС произошла утечка пара. Второй энергоблок остановлен
Речь идет о дефекте сварного шва диаметром 18 миллиметров в трубопроводе, который являются частью системы контроля уровня и влажности пара в парогенераторе
Правоохранительные органы объявили в розыск юриста Любовь Соболь
Любовь Соболь
Правоохранительные органы объявили в розыск юриста Любовь Соболь
Правоохранительные органы объявили в розыск соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному» делу
Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
разлив нефти
Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от залпового выброса нефти при закачке на танкер под Новороссийском в 4,48 млрд рублей. Размер ущерба экологии озвучила глава ведомства
В общественных местах усилят контроль за соблюдением антиковидных требований
антиковидные ограничения
В общественных местах усилят контроль за соблюдением антиковидных требований
В Москве власти усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В столице в последние дни выявляют по 5700-5800 новых случаев заражения
Татарстан отказался вводить дополнительные нерабочие дни
карантин
Татарстан отказался вводить дополнительные нерабочие дни
Власти Татарстана отказались вводить дополнительные выходные дни с 23 октября, хотя республика была названа вице-премьером Татьяной Голиковой в числе регионов с критической ситуацией по коронавирусу