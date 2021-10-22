В Воронежской области кладбища работают на пределе возможностей из-за высокой смертности от COVID-19
В областном правительстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как очень сложная. С начала пандемии в Воронежской области от COVID-19 скончались 6 618 человек
В Воронежской области кладбища работают на пределе своих возможностей из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса.
В областном правительстве сообщили, что эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как очень сложная. С начала пандемии в Воронежской области от COVID-19 скончались 6 618 человек. По количеству смертей среди ковидных пациентов область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области и седьмое – по России, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день местные кладбища из-за высокой смертности работают на пределе своих возможностей. Согласно статистике, до 2021 года в месяц на кладбищах областного центра появлялось в среднем 700 захоронений, а с июля 2021 года этот показатель превысил отметку в 1000 захоронений. В октябре на кладбищах появилось 1070 новых захоронений.