Производители колбас и сосисок предупредили о росте цен на 20%
Производители сообщили, что мясная продукция подорожает из-за роста цен на моющие средства, упаковку, яичный меланж и само мясо. Пик роста цен на мясо пришелся на август-сентябрь
Более десяти крупнейших производителей колбас и сосисок предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию на 7-20% в конце октября.
Производители сообщили, что мясная продукция подорожает из-за роста цен на моющие средства, упаковку, яичный меланж и само мясо. Пик роста цен на мясо пришелся на август-сентябрь. Например, мясо курицы подорожало сразу на 50% по сравнению с показателями прошлого года, а свинина – на 29%.
Представители торговых сетей сообщили «Известиям», что за последний месяц они получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на их продукцию.
В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что принимают необходимые меры по стабилизации ситуации с ценами на мясную продукцию. В частности, правительство планирует выделить мясоперерабатывающим предприятиям 10 млрд рублей для частичной компенсации затрат на покупку корма для животных.