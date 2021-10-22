22 октября 2021, 08:10
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора
Офис шерифа округа Санта-Фе официально подтвердил информацию о происшествии на съемочной площадке. По данным полиции, Алек Болдуин выстрел в оператора из оружия для реквизита
Фото: nypost.com
Известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма-вестерна застрелил оператора. Инцидент произошел в Нью-Мексико.
Офис шерифа округа Санта-Фе официально подтвердил информацию о происшествии на съемочной площадке. По данным полиции, Алек Болдуин выстрел в оператора из оружия для реквизита, сообщает РИА Новости.
Пистолет из реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами, однако оружие сработало неправильно. Во время выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек. Среди пострадавших – оператор Галина Хатчинс и режиссер фильма Джоэл Соуз. Режиссер получил ранение в ключицу и был госпитализирован в тяжелом состоянии, а оператор скончалась.
Обвинения Алеку Болдуину пока не выдвинуты.