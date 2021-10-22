В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается очень сильный ветер
В экстренном предупреждении ведомства говорится о приходе в Москву и область холодного фронта. В пятницу, 22 октября, с 10 до 18 часов в столичном регионе ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду
Фото: tsjtrehgorka.ru
Управление МЧС России по Москве объявило желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.
В экстренном предупреждении ведомства говорится о приходе в Москву и область холодного фронта. В пятницу, 22 октября, с 10 до 18 часов в столичном регионе ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
В МЧС рекомендуют гражданам соблюдать осторожность, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и не оставлять детей без присмотра.