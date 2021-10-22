22 октября 2021, 07:22
Власти Красноярского края потратят 4,2 млн рублей на изучение мнения граждан о губернаторе и президенте
Власти Красноярского края потратят 4,2 млн рублей на изучение настроений населения и рейтинга доверия к президенту Владимиру Путину. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместило Агентство печати и массовых коммуникаций региона
Фото: krasrab.ru
Власти Красноярского края потратят 4,2 млн рублей на изучение настроений населения и рейтинга доверия к президенту Владимиру Путину. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместило Агентство печати и массовых коммуникаций региона.
Подрядчик по условиям контракта должен выявить уровни «социального оптимизма и социального самочувствия» населения Красноярского края, а также оценить уровень удовлетворенности населения качеством жизни. Кроме того, подрядчик должен изучить то, как граждане оценивают работу местных властей, губернатора Александра Усса и президента Владимира Путина.
Исследование будет проводиться через интервьюирование 23 тысяч жителей региона по телефону.