Поезда МЦК оснастят программой, которая сможет выявлять хулиганов среди пассажиров
Столичные власти планируют установить на Московском центральном кольце (МЦК) программно-аппаратный комплекс, который будет выявлять признаки «асоциального поведения» у пассажиров в поездках «Ласточка», а также на остановках
Столичные власти планируют установить на Московском центральном кольце (МЦК) программно-аппаратный комплекс, который будет выявлять признаки «асоциального поведения» у пассажиров в поездках «Ласточка», а также на остановках. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Согласно тендерной документации, программное обеспечение должно анализировать звуки для «автоматического выявления и идентификации акустических признаков асоциального поведения пассажиров», например, крики, проявление агрессии, взрывы и другие подозрительные звуки, сообщает издание TJ.
Заказчиком данного программного обеспечения выступил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.
Стоимость госконтракта составляет 15 млн рублей.