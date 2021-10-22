22 октября 2021, 04:22
Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» обвинили в педофилии
На заседании Пресненского райсуда Москвы стало известно, что Белостоцкому изменили статью с «Сексуальные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» на «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего»
Фото: topnews.ru
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в педофилии режиссеру-постановщику детского киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому.
На заседании Пресненского райсуда Москвы стало известно, что Белостоцкому изменили статью с «Сексуальные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» на «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего». Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Илья Белостоцкий был задержан по подозрению в педофилии и распространении детского порно, а в ходе обыска у него силовики нашли фотографии и видео с обнаженными детьми.
Материалы по теме