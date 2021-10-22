В рунете стали появляться десятки сайтов-имитаций портала «Госуслуги» из-за введения QR-кодов
В рунете на фоне введения QR-кодов для посещения ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и других общественных мест стали массово появляться сайты-имитации портала «Госуслуги». Эти сайты предлагают фейковые QR-коды о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте
В рунете на фоне введения QR-кодов для посещения ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и других общественных мест стали массово появляться сайты-имитации портала «Госуслуги». Эти сайты предлагают фейковые QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, спрос на которые резко вырос после ужесточения антиковидных мер.
Специалисты по кибербезопасности из Infosecurity a Softline Company сообщили «Коммерсанту», что только с 18 по 21 октября в зоне .ru было зарегистрировано 48 доменных имен, имитирующих «Госуслуги». Сайты с адресами gosusliga.ru, gosusluni.ru и подобные им появились после того, как региональные власти стали вводить QR-коды.
Эксперты отметили, что такого ажиотажа не было даже минувшим летом, когда в Москве ввели систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и некоторых организаций культуры.
В Минцифры заявили, что на постоянной основе мониторят создание ресурсов с доменными именами, похожими на gosuslugi.ru. В ведомстве заявили, что каждый месяц специалисты блокируют по 100-200 подозрительных сайтов.
Между тем, специалисты по кибербезопасности ожидают усиления активности мошенников в связи с введением в России мини-локдауна с 28 октября по 7 ноября, так как спрос среди населения на фальшивые сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты будет только расти.