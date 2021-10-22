Владимир Путин заявил о возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций
Российские власти могут убрать движение «Талибан» из перечня террористических организаций. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай»
Российские власти могут убрать движение «Талибан» (запрещено в России) из перечня террористических организаций. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай».
«Мы думаем, что движемся в этом направлении», - заявил глава государства, слова которого приводит «Лента.ру».
Одновременно с этим Владимир Путин напомнил, что «Талибан» признан террористической организацией на уровне ООН. Решение же об исключении движения из российского реестра террористических организаций будет зависеть от развития ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов.
Напомним, что 20 октября глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с представителями «Талибана», по итогам которой было принято решение о предоставлении Афганистану гуманитарной помощи.