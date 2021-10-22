Экс-депутат Алексей Бурнашов стал фигурантом дела об оскорблении полицейских
Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Конфликт между парламентарием и сотрудниками ГИБДД произошел еще в июле
Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Конфликт между парламентарием и сотрудниками ГИБДД произошел в июле после того, как последние остановили автомобиль политика.
Дело в отношении Алексея Бурнашова было возбуждено после истечения срока его депутатских полномочий. В новый состав Госдумы он избираться не стал, поэтому депутатской неприкосновенностью он больше не обладает.
Издание «Новости Перми» сообщает, что бывшего депутата обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении г-на Бурнашова дела об оскорблении представителя власти.
Инцидент с участием тогда еще депутата Госдумы произошел 8 июля. Сотрудники ГИБДД остановили его Mercedes, так как заподозрили, что водитель пьян. По словам очевидцев, Бурнашов попытался сбежать, а когда один из полицейских догнал его, то депутат ударил его в лицо. Затем парламентария стал оскорблять инспекторов с использованием нецензурной брани.
В конце Алексей Бурнашов написал на своей странице в Facebook пост с извинениями в адрес сотрудников Госавтоинспекции.