Прокуратура начала проверку в Шанинке после ареста ректора Сергея Зуева
В рамках проверочных мероприятий прокуратура потребовала от руководства вуза предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время. Затребованные документы касаются деятельности факультета Свободных искусств и наук
Прокуратура начала проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») после ареста ректора вуза Сергея Зуева по делу о мошенничестве.
В пресс-службе Шанинки сообщили «Русской службе ВВС», что проверка проводится в целях исполнения требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях. В рамках проверочных мероприятий прокуратура потребовала от руководства вуза предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время. Затребованные документы касаются деятельности факультета Свободных искусств и наук.
Официально прокурорскую проверку в Шанинке не связывают с уголовным делом в отношении ректора Сергея Зуева. Последний, напомним, обвиняется в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Ранее суд отправил ректора под домашний арест. Сергей Зуев проходит по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в хищении средств при заключении госконтрактов на реализацию проекта «Учитель будущего» в 2019 году. Шанинка выступала подрядчиком по госконтракту.