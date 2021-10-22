Меню
Общество
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
22 октября 2021, 01:39

Прокуратура начала проверку в Шанинке после ареста ректора Сергея Зуева

В рамках проверочных мероприятий прокуратура потребовала от руководства вуза предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время. Затребованные документы касаются деятельности факультета Свободных искусств и наук

Прокуратура начала проверку в Шанинке после ареста ректора Сергея Зуева
Фото: spravka333333.ru

Прокуратура начала проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») после ареста ректора вуза Сергея Зуева по делу о мошенничестве.

В пресс-службе Шанинки сообщили «Русской службе ВВС», что проверка проводится в целях исполнения требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях. В рамках проверочных мероприятий прокуратура потребовала от руководства вуза предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время. Затребованные документы касаются деятельности факультета Свободных искусств и наук.

Официально прокурорскую проверку в Шанинке не связывают с уголовным делом в отношении ректора Сергея Зуева. Последний, напомним, обвиняется в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Ранее суд отправил ректора под домашний арест. Сергей Зуев проходит по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в хищении средств при заключении госконтрактов на реализацию проекта «Учитель будущего» в 2019 году. Шанинка выступала подрядчиком по госконтракту.

Материалы по теме
Дело против ректора Шанинки назвали «показательным процессом против либералов в образовании»
Ректора Шанинки отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Ректора Шанинки, задержанного по делу Марины Раковой, подозревают в хищении 21 млн рублей
Сейчас на главной
Россиянка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Россиянка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю
Мэрия Москвы потратит рекордные 25,7 млрд рублей на противогололедные реагенты
противогололедные реагенты
Мэрия Москвы потратит рекордные 25,7 млрд рублей на противогололедные реагенты
Мэрия Москвы выделила рекордную сумму на закупку противогололедных реагентов. Общая стоимость контрактов составляет 25,7 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок
Власти Москвы и Подмосковья ввели мини-локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом
карантин
Власти Москвы и Подмосковья ввели мини-локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом
Власти Москвы и Московской области объявили о введении дополнительных антиковидных ограничений на период с 28 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим
Компании Samsung запретили ввозить в Россию десятки моделей своих смартфонов
смартфоны
Компании Samsung запретили ввозить в Россию десятки моделей своих смартфонов
Российские власти запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить в страну свои смартфоны 61-й модели, включая новейшую Samsung Galaxy Z Flip
Евросоюз рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года
вакцина от коронавируса
Евросоюз рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года
Европейское агентство по лекарственным средствам получило полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» и может одобрить препарат в первом квартале 2022 года
Москвичка намерено заразила себя коронавирусом, а позже скончалась
коронавирус
Москвичка намерено заразила себя коронавирусом, а позже скончалась
Позже у 9-летней девочки развились осложнения – ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать ребенка также переносила болезнь в тяжелой форме, а спустя некоторое время скончалась в больнице
Общество
На Ростовской АЭС произошла утечка пара. Второй энергоблок остановлен
Речь идет о дефекте сварного шва диаметром 18 миллиметров в трубопроводе, который являются частью системы контроля уровня и влажности пара в парогенераторе
Правоохранительные органы объявили в розыск юриста Любовь Соболь
Любовь Соболь
Правоохранительные органы объявили в розыск юриста Любовь Соболь
Правоохранительные органы объявили в розыск соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному» делу
Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
разлив нефти
Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от залпового выброса нефти при закачке на танкер под Новороссийском в 4,48 млрд рублей. Размер ущерба экологии озвучила глава ведомства
В общественных местах усилят контроль за соблюдением антиковидных требований
антиковидные ограничения
В общественных местах усилят контроль за соблюдением антиковидных требований
В Москве власти усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В столице в последние дни выявляют по 5700-5800 новых случаев заражения
Татарстан отказался вводить дополнительные нерабочие дни
карантин
Татарстан отказался вводить дополнительные нерабочие дни
Власти Татарстана отказались вводить дополнительные выходные дни с 23 октября, хотя республика была названа вице-премьером Татьяной Голиковой в числе регионов с критической ситуацией по коронавирусу
Власти Крыма вводят жесткие ограничения для туристов из-за коронавируса
отдых в россии
Власти Крыма вводят жесткие ограничения для туристов из-за коронавируса
В правительстве региона сообщили, что власти рассматривают вопрос о ПЦР-тестировании постояльцев гостиниц, пассажиров аэропортов и тех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту
Общество
Депутаты Госдумы раскритиковали ПФР за покупку и строительство «дворцов» в кризис
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Михаил Делягин высказал претензии в адрес председателя правления Пенсионного фонда России Андрея Кигима по поводу расточительности организации
Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова
Алексей Навальный
Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова
Депутаты Европарламента присудили оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в исправительной колонии, премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли»
Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
карантин
Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Президент Владимир Путин объявил о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Такое решение было принято по итогам совещания с руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой
Ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан
коронавирус
Ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан
Вице-премьер и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости среди всех возрастных групп в 35 российских регионах. В семи регионах почти закончились койки в инфекционных отделениях
Систему оплаты «Платон» для грузовиков хотят распространить на региональные трассы
система Платон
Систему оплаты «Платон» для грузовиков хотят распространить на региональные трассы
Глава РСПП в ходе заседания президиума Госсовета по новой транспортной стратегии заявил, что с такой инициативой выступили губернаторы и руководители ряда федеральных структур
Власти Москвы обсуждают введение локдауна на период ноябрьских праздников
локдаун
Власти Москвы обсуждают введение локдауна на период ноябрьских праздников
Согласно проекту указа мэра Сергея Собянина о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники», власти могут закрыть заведения общественного питания с 30 октября по 7 ноября