22 октября 2021, 01:04
В Подмосковье несколько сотрудников прокуратуры лишились работы из-за подписки на ФБК
В Московской области несколько сотрудников прокуратуры уволили из-за подписки на аккаунты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (фонд включен в реестр иностранных агентов и признан экстремистской организацией)
Фото: Одинцовская неделя
В Московской области несколько сотрудников прокуратуры уволили из-за подписки на аккаунты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (фонд включен в реестр иностранных агентов и признан экстремистской организацией).
Ранее в подмосковной прокуратуре прошла массовая проверка аккаунтов сотрудников в социальных сетях. Проверяющие смотрели на какие сообщества подписаны прокурорские работники, а также под какими постами они ставят «лайки».
По итогам проверки были уволены шестеро сотрудников. По данным телеграм-канала Baza, среди уволенных оказались заместитель прокурора Лыткарино, сотрудник канцелярии 7-го управления и сотрудник организационно-контрольного управления.