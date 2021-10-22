22 октября 2021, 00:36
Создатели вакцины против коронавируса «Спутник V» получили госнаграды
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Научного центра имени Гамалеи за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V»
Фото: polzam.ru
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Научного центра имени Гамалеи за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».
Так, например, заместитель директора по научной работе подразделения Центра Гамалеи «Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского» Борис Народицкий получил орден Почета за «активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции».
Всего государственные награды получили 40 сотрудников научного центра, сообщает «КоммерсантЪ».