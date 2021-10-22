Россияне массово бронируют туры на период «нерабочих дней»
Россияне начали массово интересоваться турами на период с 30 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим по всей стране, несмотря на рекомендацию властей оставаться в эти дни дома
Россияне начали массово интересоваться турами на период с 30 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим по всей стране, несмотря на рекомендацию властей оставаться в эти дни дома.
В Национальной сети туристических агентств сообщили «Коммерсанту», что количество заявок после объявления нерабочих дней выросло на 30%. Представитель организации Игорь Блинов при этом отметил, что к концу текущей недели станет явно, сколько заявок конвертируется в реальные бронирования.
Самыми популярными заграничными направлениями остаются Турция и Египет. Профильный портал Level.Travel сообщает, что на эти страны приходится 49% и 24% от общего числа бронирований соответственно.
Сервис «Туту.ру» сообщает об увеличении спроса на перелеты внутри России в 1,5 раза. Самыми популярными внутренними направлениями стали Краснодарский край, Крым, Калининград и Иркутск.
На фоне ажиотажного спроса власти Крыма рассматривают вопрос о запрете въезда в регион туристам без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Также местные чиновники предлагают организовать тестирование авиапассажиров в аэропорту и постояльцев гостиниц.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратились к гражданам с призывом воздержаться от путешествий во время нерабочих дней. Чиновницы напомнили, что нерабочие дни были введены с целью снизить темпы распространения коронавируса, поэтому не стоит рассматривать это как дополнительный отпуск.