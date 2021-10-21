21 октября 2021, 18:18
Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в кабинете врио вице-губернатора Тамбовской области
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. В ГУ МВД по региону сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве
Фото: tmbreport.ru
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. В ГУ МВД по региону сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве.
В полиции уточнили, что уголовное дело было возбуждено еще в мае 2021 года по факту неисполнения договора поставки имущества в детские дошкольные учреждения Тамбовской области.
«Лента.ру» сообщает, что обыски в кабинете Владимира Громова проводили сотрудники ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Глава администрации Тамбовской области сообщил, что чиновники оказывают полное содействие следствию.