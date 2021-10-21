Зять губернатора Подмосковья решил заняться бизнесом по продаже недвижимости
Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева Марк Типикин решил заняться бизнесом, связанным с продажей недвижимости. Согласно данным базы «Контур.Фокус», он основал ООО «МК» для проведения операций с недвижимостью
Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева Марк Типикин решил заняться бизнесом, связанным с продажей недвижимости. Согласно данным базы «Контур.Фокус», он основал ООО «МК» для проведения операций с недвижимостью.
ООО «МК» зарегистрировано в деревне Жуковка Московской области, а основным видом деятельности фирмы указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Генеральным директором компании является Станислав Сомкович, владеющий компанией по очистке воды «Био Грин Лайт», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Марк Типикин женат на дочери губернатора Андрея Воробьева Екатерине с 2017 года. После свадьбы он учредил несколько компаний и купил коттедж на Рублевском шоссе, стоимость которого оценивается в 150 млн рублей.
Кроме того, Екатерина и Марк владеют виллой площадью 341 кв.м. на элитном итальянском курорте Форте-дей-Марми. По данным Baza, дом принадлежит супругам в равных долях, а его стоимость может составлять 4-6 млн евро.