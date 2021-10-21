21 октября 2021, 16:58
Россиянка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Это первая с 2011 года победа российских гимнасток в данной дисциплине – в 2010 году золото завоевала Алия Мустафина
Фото: Getty Images
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Это первая с 2011 года победа российских гимнасток в данной дисциплине – в 2010 году золото завоевала Алия Мустафина.
По итогам выступлений на бревне, брусьях, опорном прыжке и в вольных упражнениях Ангелина Мельников получила 56,632 балла. Второе и третьем место завоевали американские спортсменки Лиэнн Вонг и Кайла ди Челло.
Напомним, что Ангелина Мельникова также является олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде в Токио она завоевала медаль высшей пробы в командных соревнованиях и бронзовую награду - в личном многоборье.