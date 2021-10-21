СКР завершил расследование дела о попытке хищения исторических зданий в Москве
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов недвижимости в Москве, включая 27 исторических особняков в центре города. Ущерб по делу составил 2 миллиарда рублей
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов недвижимости в Москве, включая 27 исторических особняков в центре города. Ущерб по делу составил 2 миллиарда рублей.
Расследование дела о хищении исторических и других зданий в Москве длилось более 10 лет. Фигурантами этого дела являются бывший помощник главы управления Росимущества по столице Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев (сам Шестерюк обвиняется в крупном мошенничестве), экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков.
Дело было возбуждено по итогам доследственной проверки по факту банкротства банка «Московский капитал». Следователи установили, что банк выдавал кредиты подставным фирмам, а поручителям по займам были различные ФГУПы, которые владели зданиями в центре Москвы.
После банкротства банка Агентство по страхованию вкладов начало взыскивать долги, однако у подставных фирм денег на счетах не оказалось. В качестве долга государственные ФГУПы по договорам поручительства отдавали различные объекты недвижимости. В их числе оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII веков на Кожевнической улице, дом Долгоруковых середины XVIII века в Колпачном переулке, усадьба Снегирева первой четверти XIX века на Плющихе, дом Леонтьевых 1830 года постройки и усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки.
Когда Агентство по страхованию вкладов выставило права требования к ФГУПам на торги, то их практически за бесценок скупил водитель ЧОП «Рей Секьюрити» Юрий Никешин. Затем он переуступил права требования компании Vergillios LMS Limited (место регистрации Сейшельские острова), которая и стала кредитором почти по всем долгам ФГУПов, сообщает «КоммерсантЪ».