Евгений Пригожин не может взыскать с ФБК 28,5 млн рублей из-за ликвидации фонда
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин столкнулся с трудностями при взыскании с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (фонд включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) в размере 28,5 млн рублей
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин столкнулся с трудностями при взыскании с Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (фонд включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) в размере 28,5 млн рублей. Арбитражный суд Москвы прекратил исполнительные производства о взыскании задолженности с фонда, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
После признания ФБК экстремистской организацией и его ликвидации, приставы не смогли найти правопреемников фонда. По этой причине арбитраж был вынужден прекратить исполнительные производства.
Напомним, что в 2019 году ФБК опубликовал расследование, в котором сообщалось, что компания «Московский школьник» поставляет в столичные школы и детсады некачественные продукты питания. Расследование вышло после вспышки дизентерии в детских садах Москвы, в результате которой пострадали десятки малышей.
«Московский школьник» обратился в суд с иском о защите чести и деловой репутации, который постановил взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК по 29,2 млн рублей.
Позже долг фонда и оппозиционеров выкупил у «Московского школьника» Евгений Пригожин. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн рублей.