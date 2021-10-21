21 октября 2021, 14:59
Госдума приняла законопроект о передаче конфискованных у коррупционеров денег в Пенсионный фонд
Депутаты Государственной думы восьмого созыва приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект о передаче изъятых у фигурантов коррупционных дел денежных средств в бюджет Пенсионного фонда России
Фото: ntv.ru
Депутаты Государственной думы восьмого созыва приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект о передаче изъятых у фигурантов коррупционных дел денежных средств в бюджет Пенсионного фонда России.
В документе также говорится о передаче ПФР денег, вырученных от продажи конфискованного у взяточников имущества.
Законопроект об использовании конфискованных у коррупционеров денег «в интересах граждан» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента еще в 2020 году. В первом чтении депутаты рассмотрели его только в апреле 2021 года.