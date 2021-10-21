Суд отклонил первый иск КПРФ о фальсификации итогов электронного голосования
Пресненский райсуд Москвы отклонил первый иск от КПРФ с требованием признать недействительными результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму
Фото: Известия
Пресненский райсуд Москвы отклонил первый иск от КПРФ с требованием признать недействительными результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму.
В официальном решении говорится, что суд не нашел оснований для удовлетворения иска члена КПРФ Андрея Гребенника, сообщает ТАСС.
Всего коммунистическая партия направила в Пресненский райсуд 32 иска об отмене итогов дистанционного электронного голосования. В КПРФ считают, что с помощью ДЭГ власти украли у них голоса и передали их кандидатам от «Единой России». В партии отметили, что именно после подведения итогов онлайн-голосования все кандидаты партии в одномандатных округах проиграли, хотя они выигрывали на очных избирательных участках.