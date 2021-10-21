Мэрия Москвы потратит рекордные 25,7 млрд рублей на противогололедные реагенты
Мэрия Москвы выделила рекордную сумму на закупку противогололедных реагентов. Общая стоимость контрактов составляет 25,7 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок
Мэрия Москвы выделила рекордную сумму на закупку противогололедных реагентов. Общая стоимость контрактов составляет 25,7 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок.
Контракты от городского департамента по конкурентной политике предполагают поставку твердых противогололедных реагентов трех составов. В рамках двух тендеров столичные власти планируют закупить более 450 тысяч тонн комбинации из мраморного щебня, формиата натрия и хлорида натрия, которым зимой будут обрабатывать тротуары и территорию дворов.
Отдельно чиновники заказали несколько сотен тысяч тонн смеси хлористого кальция с формиатом натрия, хлоридом натрия и хлоридом калия.
В 2019 году мэрия Москвы закупила реагентов на два зимних сезона сразу. Тогда стоимость контракта составила 16 млрд рублей, а подрядчиком было НПО «Путевые технологии», которая контролируется семьей бизнес-партнера Дмитрия Трутнева - сына бывшего главы Минприроды Юрия Трутнева