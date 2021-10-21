В Петербурге полиция взяла под охрану гимназию №209 из-за угрозы массшутинга
В Санкт-Петербурге гимназию № 209 взяли под усиленную охрану в связи с угрозой массшутинга. В пресс-службе администрации Центрального района города сообщили, что в чате учеников неизвестный угрожал детям расстрелом
Фото: paidagogos.com
В Санкт-Петербурге гимназию № 209 взяли под усиленную охрану в связи с угрозой массшутинга. В пресс-службе администрации Центрального района города сообщили, что в чате учеников неизвестный угрожал детям расстрелом.
«Ситуация с угрозой применения оружия в школе оперативно взята под контроль правоохранительными органами совместно с администрацией», - заявили чиновники, слова которых приводит портал 78.ru.
В полицию обратился отец одного из учащихся. Мужчина показал силовикам переписку в школьном чате, в которой неизвестный заявил, что собирается посетить гимназию с оружием. Этот же аноним написал, что ему «надоел этот мир».