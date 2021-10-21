21 октября 2021, 13:50
В России выявили первые случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса AY.4.2
Представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что вариант AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости
Фото: kun.uz
В России выявили первые случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса AY.4.2, о распространении которого ранее сообщили власти Великобритании.
Представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Специалист также напомнил, что единственным на сегодняшний день вариантов защиты от коронавируса и его новых штаммов является вакцинация. Особенно это касается тех граждан, которые еще не болели COVID-19.
Напомним, что впервые мутация коронавируса AY.4.2 была обнаружена в Великобритании. Ученые полагают, что эта мутация коронавируса будет еще более заразной, чем дельта-штамм (или индийский штамм).