Власти Москвы и Подмосковья ввели мини-локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом
Власти Москвы и Московской области объявили о введении дополнительных антиковидных ограничений на период с 28 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим
Власти Москвы и Московской области объявили о введении дополнительных антиковидных ограничений на период с 28 октября по 7 ноября, который был объявлен нерабочим.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении системы QR-кодов для посещения театров и музеев. По словам чиновника, в период нерабочих дней москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты должны быть закрыты для всех, в том числе и привитых граждан. Предприятиям общественного питания разрешается работать только на вынос.
Работать в штатном режиме будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Кроме того, мэрия заблокируют социальные карты непривитых граждан старше 60 лет. Разблокировать карты они смогут после вакцинации.
После 7 ноября музеи, театры и спортивные мероприятия можно будет посещать только при предъявлении QR-кода (для привитых и переболевших) или отрицательного ПЦР-теста сроком годности 72 часа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также ввел режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период приостанавливается работа кафе, ресторанов, баров, кроме предприятий общепита, которые работают на вынос и доставку.
В Подмосковье на указанный период приостанавливается работа кинотеатров, концертных залов и цирков, детских игровых комнат. Отменяются массовые спортивные и культурные мероприятия, в том числе в парках и торговых центрах.
Также власти ограничат работу торговых центров, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов.
В соответствии с указом губернатора Андрея Воробьева, с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается действие транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса.