Депутат Госдумы попросил генпрокуратура взять на контроль расследование ДТП с участием мэра Рыбинска
Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков обратился в генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование ДТП с участием мэра Рыбинска (Ярославская область) Дениса Добрякова
Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков обратился в генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование ДТП с участием мэра Рыбинска (Ярославская область) Дениса Добрякова. Парламентарий считает, что чиновник может уйти от ответственности.
Анатолий Грешневиков в своем обращении отметил, что правоохранительные органы по факту этого ДТП возбудили административное, а не уголовное дело. При этом мэр Рыбинска сам признался, что виноват в этой аварии. Кроме того, отмечает депутат Госдумы, Добряков «часто пренебрегал правилами дорожного движения, поэтому ДТП не является случайностью», сообщает издание «Ярновости».
Генпрокуратура на основании обращения депутата направила в Ярославскую область сотрудников для проведения проверки.
Речь идет о ДТП, которое произошло в начале сентября. Денис Добряков за рулем автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате чего водителю и пассажиру отечественной машины понадобилась госпитализация.