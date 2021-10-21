В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве – 77. В Санкт-Петербурге скончались в результате осложнений 68 ковидных пациентов, в Краснодарском крае - 41, в Нижегородской области - 40, в Свердловской области и Башкортостане - 36
В России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о 1036 летальных случаях.
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве – 77. В Санкт-Петербурге скончались в результате осложнений 68 ковидных пациентов, в Краснодарском крае - 41, в Нижегородской области - 40, в Свердловской области и Башкортостане - 36.
За минувшие сутки также было выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве зарегистрировано 7 897 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 280, в Московской области – 2 318, в Нижегородской области – 737.
Напомним, что в связи со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин ввел режим нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.