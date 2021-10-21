Компании Samsung запретили ввозить в Россию десятки моделей своих смартфонов
Российские власти запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить в страну свои смартфоны 61-й модели, включая новейшую Samsung Galaxy Z Flip
Российские власти запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить в страну свои смартфоны 61-й модели, включая новейшую Samsung Galaxy Z Flip. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в рамках патентного спора.
Поводом для судебного разбирательства стало обращение швейцарской компании Sqwin SA, которая выступает против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. Швейцарцы считают, что данный сервис нарушает их право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей». Автором изобретения значится Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, сообщает РИА Новости.
В июле 2021 года российский суд запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics реализовывать продукцию, в которой установлен сервис Samsung Рау, но конкретные «запрещенные» модели устройств прописаны не были. Тогда Sqwin SA подал новый иск, указав, что ранее арбитраж не полностью рассмотрел уточненные требования.
В список запрещенных к ввозу в Россию моделей смартфонов вошло 61 наименование. Это смартфоны, выпускаемые компанией Samsung с 2017 года.