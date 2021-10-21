21 октября 2021, 11:51
Евросоюз рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года
Европейское агентство по лекарственным средствам получило полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» и может одобрить препарат в первом квартале 2022 года
Фото: lt.sputniknews.ru
Европейское агентство по лекарственным средствам (регулирующий медицинский орган Евросоюза, ЕМА) получило полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» и может одобрить препарат в первом квартале 2022 года.
Агентство Reuters сообщает, что до конца года зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса ЕМА не успеет, поэтому речь идет о первом квартале 2022 года.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» к концу текущего года. Накануне организация возобновила процедуру одобрения российского препарата.