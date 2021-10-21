Москвичка намерено заразила себя и свою семью коронавирусом, а позже скончалась
Позже у 9-летней девочки развились осложнения – ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать ребенка также переносила болезнь в тяжелой форме, а спустя некоторое время скончалась в больнице
Жительница Москвы намерено заразила себя и членов своей семьи коронавирусом, а позже скончалась в результате осложнений.
Директор клиники «Семейная» Павел Бранд сообщил в Facebook, что 42-летняя москвичка по имени Анастасия где-то прочла, что для легкого течения коронавируса якобы нужно заразиться от того, кто уже переносит болезнь в легкой форме. Тогда женщина решила заразить своих родственников и себя.
Москвичка вместе с двумя дочерьми пришла в гости к подруге, у которой выявили COVID-19, а ее болезнь проходила в легкой форме. В итоге коронавирусом заразились сама Анастасия, ее супруг и дети.
Позже у 9-летней девочки развились осложнения – ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать ребенка также переносила болезнь в тяжелой форме, а спустя некоторое время скончалась в больнице.
Муж покойной и ее вторая дочь перенесли коронавирус в легкой форме. Первый ребенок пошел на поправку.