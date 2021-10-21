На Ростовской АЭС произошла утечка пара. Второй энергоблок остановлен
Речь идет о дефекте сварного шва диаметром 18 миллиметров в трубопроводе, который являются частью системы контроля уровня и влажности пара в парогенераторе
На Ростовской атомной электростанции, которая располагается в Волгодонске, произошла утечка пара.
Телеграм-канал Mash сообщает, что микротрещину в трубопроводе выявили около двух часов ночи, а поскольку устранить ее не удалось, то было решено остановить 2-й энергоблок.
РИА Новости уточняет, что речь идет о дефекте сварного шва диаметром 18 миллиметров в трубопроводе, который являются частью системы контроля уровня и влажности пара в парогенераторе.
В госкорпорации «Росатом» сообщили, что реактор был остановлен до 24 часов сегодняшнего дня. Утечка произошла во втором (не радиоактивном) контуре. В настоящее время дефект устраняется, а на потребителях остановка никак не скажется.
В корпорации заверили, что радиационный фон на территории Ростовской АЭС находится в норме.