Бизнес попросил привлечь сотрудников Росгвардии к проверке QR-кодов
Сотрудников Росгвардии могут привлечь к проверке QR-кодов у посетителей торговых центров. С таким предложением к Минпромторгу обратились представители бизнеса, которые посетовали на то, что обычных охранников граждане игнорируют
Сотрудников Росгвардии могут привлечь к проверке QR-кодов у посетителей торговых центров. С таким предложением к Минпромторгу обратились представители бизнеса, которые посетовали на то, что обычных охранников граждане игнорируют.
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что во многих регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом введены QR-коды для посещения общественных мест. Однако в реальности с проверкой «кодов ковидной безопасности» возникают проблемы, так как граждане не воспринимают всерьез охранников на входе. Кроме того, у сотрудников ЧОП официально нет полномочий сверять QR-коды с паспортными данными.
В этой связи представители бизнеса предлагают привлечь к проверке QR-кодов сотрудников Росгвардии, сообщает «Агентство Бизнес-новостей».